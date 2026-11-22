بدأ إنتر ميامي مشواره في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بسقوط مدوٍ، بعدما خسر أمام كولومبوس كرو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين فجر اليوم، ليصبح مطالبًا بتدارك الموقف سريعًا إذا أراد مواصلة المنافسة على اللقب.

ورغم وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي، إلى جانب لويس سواريز ورودريجو دي بول وكاسيميرو، لم يتمكن إنتر ميامي من مجاراة منافسه، الذي فرض أفضليته ونجح في استغلال أخطاء أصحاب الأرض لحسم المواجهة.

وجاءت ضربة البداية مبكرًا لصالح كولومبوس كرو، بعدما حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، إثر تدخل من حارس إنتر ميامي داينر سانت كلير على جونزالو تابيا، الذي تولى تنفيذها بنجاح ووضع فريقه في المقدمة.

وتعقدت مهمة إنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما اضطر الفريق لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لوجان في الدقيقة 36، عقب حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي المنافس.

واستغل كولومبوس كرو التفوق العددي بصورة مثالية بعد الاستراحة، إذ تمكن طه حبرون من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن يعود تابيا بعد ست دقائق فقط ويوقع على هدفه الثاني والثالث لفريقه، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

وبهذه الخسارة، أصبح موقف إنتر ميامي أكثر تعقيدًا في سباق التأهل، رغم إنهائه الموسم المنتظم في المركز الثاني بالقسم الشرقي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل كولومبوس كرو المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وبات إنتر ميامي مطالبًا بالفوز في المواجهة المقبلة أمام كولومبوس كرو، والمقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر، لتجنب الاقتراب من وداع المنافسات مبكرًا.

وتُقام مواجهات الأدوار الإقصائية بنظام سلسلة من ثلاث مباريات، حيث يحتاج كل فريق إلى تحقيق انتصارين لحسم التأهل إلى الدور التالي، ما يجعل المباراة المقبلة فرصة حاسمة أمام رفاق ميسي للعودة إلى المنافسة.