في مزاد أقيم بالمملكة المتحدة، بيع خاتم مرصع بالألماس كان ملكا للسيدة "دوف جوردون" - إحدى الناجيات من كارثة غرق سفينة "تيتانيك" - مقابل 150 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة 179 ألف يورو.

وذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم /الأحد/ - أنه تم بيع خاتم مرصع بالألماس، كانت ترتديه واحدة من أشهر الناجيات من غرق سفينة "تيتانيك"، في مزاد علني بالمملكة المتحدة، بسعر بلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 178,860 يورو).

وكانت السيدة "دوف غوردون" ترتدي هذا الخاتم -الذي يحمل حجرا واحدا من الألماس- حين غرقت السفينة في 15 أبريل 1912، في كارثة أودت بحياة نحو 1500 شخص.

وعرض الخاتم للبيع من خلال أحد أحفادها المباشرين؛ إذ كانت قد أهدته سابقا لحفيدها "جون"، إيرل "هالسبري" الثالث. وبعد وفاته، ظل الخاتم ضمن مقتنيات العائلة وحفظ بعناية فائقة منذ ذلك الحين.

وطرح الخاتم في المزاد بالمملكة المتحدة، لدى دار "هنري ألدريدج آند صن" (Henry Aldridge & Son) في مدينة "ديفايزيس".

وفي عام 1912، كانت السيدة "دوف غوردون" متجهة إلى الولايات المتحدة برفقة زوجها السير "كوزمو"، بصفتهما من ركاب الدرجة الأولى على متن سفينة "تيتانيك". وقد نجيا من الغرق بعد تمكنهما من الوصول إلى قارب النجاة رقم 1؛ وهو قارب صمم ليتسع لـ 40 شخصا، لكنه أُنزل إلى الماء وعلى متنه 12 شخصا فقط، بينهم 7 من أفراد الطاقم.

وعرضت في المزاد نفسه مقتنيات أخرى من سفينة "تيتانيك"، من بينها تذكرة لحضور لحظة انطلاق السفينة من ساوثهامبتون (بيعت مقابل 40 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 47,600 يورو تقريبا)، وبطاقة بريدية كتبها كبير مشغلي اللاسلكي على متن السفينة (بيعت مقابل 32 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100ر38 يورو تقريبا).

وقام هذا المشغل، البالغ من العمر 25 عاما -والذي وصفه القائم على المزاد "أندرو ألدريدج" بأنه "أحد الأبطال الحقيقيين لهذه الكارثة"- بإرسال نداءات عبر اللاسلكي لطلب المساعدة من سفن أخرى لإنقاذ الركاب وأفراد الطاقم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه "تيتانيك" تغرق.