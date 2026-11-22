أكد المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستين، أن بلاده لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من التهديد الإرهابي، في ظل استمرار التهديدات المرتبطة بالتطرف، إلى جانب ظهور أشكال جديدة من التهديدات، لا سيما من جانب "اليمين المتطرف العنيف".

وقال المدعي العام - في تصريحات صحفية - إن فرنسا لا تزال تمر بمرحلة تشهد مستويات مرتفعة من التهديد الإرهابي، مشيرًا إلى إحباط سبعة مخططات إرهابية منذ بداية العام الجاري، ووقوع ثلاثة اعتداءات إرهابية على الأراضي الفرنسية خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن 68 تحقيقًا فُتح منذ يناير الماضي في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وهو مستوى وصفه بأنه من بين الأعلى، وظل شبه مستقر على مدار السنوات الأربع الماضية.

ولفت إلى أن الاعتداءات الإرهابية الثلاثة التي شهدتها فرنسا منذ بداية عام 2026 شملت هجومًا وقع في فبراير الماضي بساحة النجمة في باريس، وآخر وقع في أكتوبر الماضي داخل إحدى المدارس الإعدادية بمدينة أوباني جنوب فرنسا، وارتبط بما يُعرف باسم مجتمع "الجرائم الحقيقية" الذي يمجد عمليات القتل الجماعي، فضلًا عن هجوم باستخدام سلاح رشاش في مدينتي تراب ولا فيريير، ويندرج ضمن تهديدات اليمين المتطرف العنيف.

وميز أوليفييه كريستين بين اليمين المتطرف العنيف واليسار المتطرف العنيف، موضحا أن الفارق الأساسي بينهما يتمثل في أن الأول يتبنى مشروعات تستهدف العنف ضد الأشخاص، بينما تركز تحركات الثاني على استهداف الممتلكات والبنية التحتية.

كما نبه المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلى عودة تصاعد ما وصفه بـ"إرهاب الدولة"، مشيرًا إلى وجود 12 إجراءً قضائيًا جاريًا في هذا المجال، تتعلق بأنشطة تنفذها جهات تابعة لدول أجنبية على الأراضي الفرنسية.