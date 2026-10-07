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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب تكشف واقعة غريبة أمام الكعبة: سيدة غامضة اختفت فجأة من قدامي

مى كساب
مى كساب
تقى الجيزاوي

طروت الفنانة مي كساب تفاصيل واقعة أثارت دهشتها خلال أدائها مناسك العمرة، بعدما فوجئت بسيدة تمسك بيدها أثناء الطواف حول الكعبة وتستكمل معها عددًا من الأشواط، قبل أن تختفي من أمامها بصورة مفاجئة.

وكشفت مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، أن الواقعة حدثت خلال ثاني عمرة تؤديها في حياتها، في مرحلة شهدت رغبتها في التقرب إلى الله بصورة أكبر والتعمق في أمور الدين.

وأشارت إلى أن الفنان إيهاب فهمي كان وراء ترتيبات الرحلة، إذ تولى إجراءات الحجز لها ولعدد من أصدقائها، قبل أن يسافروا ويؤدوا مناسك العمرة معًا.

مي كساب: ظهور هذه السيدة هدية من ربنا

وقالت مي كساب: «إيهاب فهمي هو اللي حجز لنا وسافرنا كلنا، وكنا بنطوف مع بعض، وفي وسط الطواف لقيت فجأة ست مسكت في إيدي، وقعدت أكلمها بالعربي والإنجليزي ومبتردش عليا».

وأوضحت أن محاولاتها للتواصل مع السيدة بالكلام لم تنجح، إلا أنها استخدمت الإشارة لتخبرها بأنها سبقتها بشوط واحد، لتواصل بعدها الطواف إلى جوارها.

وأضافت: «شاورتلي إنها سابقاني بطوفة واحدة، وفضلت تطوف معايا، وفجأة اختفت من قدامي»، مشيرة إلى أن الموقف أثار استغراب مَن كانوا يرافقونها، حتى إنهم مازحوها قائلين: «بركاتك يا شيخة مي».

وأوضحت مي أنها اعتبرت ما حدث لها في تلك اللحظة بمثابة «هدية من ربنا»، خاصة أن العمرة التي كانت تؤديها وقتها لم تكن لنفسها، وإنما عن جدتها والدة والدها.

مي كساب تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة جدتها

وكشفت مي كساب عن تفصيلة جعلتها تربط بين السيدة التي ظهرت لها أثناء الطواف وجدتها، موضحة أن السيدة كانت سمراء البشرة، وهو نفس لون بشرة جدتها.

واستعادت مي اللحظات الأخيرة في حياة جدتها، مؤكدة قوة العلاقة التي كانت تجمعهما، وقالت: «جدتي كانت روحها فيا، وروحها مطلعتش غير لما فضلت تقولهم: هاتولي مي، وأول ما جيت وشافتني توفت على طول».

وأشارت إلى أن تزامن الواقعة مع أدائها العمرة عن جدتها جعلها تشعر بأن ما حدث يحمل بالنسبة إليها رسالة طمأنينة، وأن العمرة قد قُبلت لها.

واعتبرت مي كساب الواقعة ثوابًا إضافيًا وهدية من الله، مؤكدة أن ارتباطها الشديد بجدتها والظروف التي صاحبت وفاتها جعلاها تنظر إلى ما حدث أثناء الطواف باعتباره موقفًا يحمل دلالة خاصة بالنسبة إليها.

مي كساب برنامج «Mirror» اعمال مي كساب

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