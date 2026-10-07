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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نفاد تذاكر الحفل الأول.. تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة ثانية لـ فضل شاكر في موسم الرياض

فضل شاكر
فضل شاكر
تقى الجيزاوي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إضافة ليلة غنائية ثانية للفنان فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد الإقبال الجماهيري الكبير على حفله الأول ونفاد تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن يحيي فضل شاكر حفليه على مسرح أبو بكر سالم يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، في عودة مرتقبة للقاء جمهوره بالرياض بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية.

وجاءت إضافة الليلة الثانية استجابة للإقبال الكبير على الحفل الأول، الذي حظي باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، خاصة مع عودة فضل شاكر إلى الوقوف على المسرح بعد سنوات من الغياب.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن حفل فضل شاكر يوم 22 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان «عودة الغايب». 

ومن المنتظر أن يقدم فضل شاكر خلال الحفلين مجموعة من أبرز أغنياته التي ارتبط بها الجمهور العربي، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، في أول لقاء جماهيري له مع الجمهور السعودي منذ سنوات.

عودة فضل شاكر 

وتأتي عودة فضل شاكر إلى الحفلات بعد غياب طويل، وسط اهتمام واسع من جمهوره في السعودية والوطن العربي، خاصة بعد تصدر خبر عودته إلى المسرح المشهد الغنائي خلال الأيام الماضية.

تركي آل الشيخ فضل شاكر فعاليات موسم الرياض عودة فضل شاكر

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