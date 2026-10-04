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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فضل شاكر في السعودية.. أول ظهور بعد إعلان موعد حفله بموسم الرياض

فضل شاكر
فضل شاكر
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني فضل شاكر، في أحدث ظهور له بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ظهر وهو يوجه خلاله رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك قبل حفله المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر فضل شاكر في الفيديو المتداول وهو يعلن وجوده في الرياض، موجهًا الشكر إلى تركي آل الشيخ، عقب الإعلان عن مشاركته في موسم الرياض، في خطوة تمثل عودة مرتقبة للفنان اللبناني إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد فترة من الغياب عن الوقوف على خشبة المسرح.

تركي آل الشيخ يعلن مشاركة فضل شاكر في موسم الرياض

كان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن مشاركة فضل شاكر في فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن يحيي الفنان اللبناني حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم يوم 22 أكتوبر الجاري.

وشارك تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو لفضل شاكر، ظهر خلاله وهو يوجه رسالة شكر له عقب الإعلان عن الحفل المرتقب.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا: «عقد تاريخي مع نجم تاريخي.. نجم أصيل وله مكانة خاصة في قلوب كل السعوديين».

ويترقب جمهور فضل شاكر حفله المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط اهتمام واسع بعودته إلى إحياء الحفلات الغنائية ولقاء جمهوره مجددًا على خشبة المسرح.

فضل شاكر الرياض تركي آل الشيخ فعاليات موسم الرياض حفل فضل شاكر

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