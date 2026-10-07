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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكرم لافينيا نادر في دورته الأولى

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال
مهرجان المنصورة لسينما الأطفال
أحمد البهى

اختارت إدارة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، الطفلة لافينيا نادر لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان والتي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، إن مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، يسعى في انطلاقته الأولى لتشجيع المواهب من الأطفال، خاصة أن المهرجان يهدف لتحفيز الاهتمام بسينما الأطفال، وخلق مساحات كافية للأطفال للتعبير عن أنفسهم وعن قضاياهم، موضحة أن تكريم نماذج من الموهوبين الصغار ربما يشجع أقرانهم على الاجتهاد لإظهار مواهبهم والسعي وراء تحقيق أحلامهم.

وتبلغ الطفلة الموهوبة لافينيا نادر من العمر 13 سنة، وبدأت التمثيل في الثامنة من عمرها في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وإخراج عادل أديب، ثم شاركت بدور مميز وصعب في مسلسل "المداح" الجزء الثاني، وبعده كانت أول بطولة سينمائية لها في فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي وإخراج بيتر ميمي، ثم مسلسل "إيجار قديم" مع شريف منير، ثم ظهرت في الفيلم التسجيلي "مثلث القيادة" مع محمود عبد المغني وتم عرض الفيلم في احتفالية يوم الشهيد، ثم شاركت في 4 أعمال في رمضان 2023 وهي "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، و "حضرة العمدة" بطولة روبى وإخراج عادل أديب، و"سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، و "1000 حمدالله ع السلامة" بطولة يسرا، ثم اختارها المخرج عمرو سلامة لتشارك في بطولة فيلم شماريخ مع آسر ياسين وأمينة خليل، وقدمت بعد ذلك مسلسل "صوت وصورة" وكانت أحد أبطاله الرئيسيين أمام حنان مطاوع وإخراج محمود عبدالتواب، ثم شاركت في  بطولة مسلسل "بابا جه" في رمضان 2024 مع أكرم حسني كما شاركت معه في غناء تتر المسلسل.

وشاركت لافينيا نادر في فيلم مقسوم بطولة ليلى علوى وإخراج كوثر يونس، وفي رمضان 2025 قدمت تجربة جديدة تماما حيث خاضت تجربة العمل كمذيعة في بودكاست بداية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث إستضافت العديد من الشخصيات المهمة مثل الدكتور مجدي يعقوب وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين.

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، يعقد برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الدقهلية، وشركة فاليو، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومؤسسة الشروق، ونقابة السينمائيين، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال مهرجان المنصورة المنصورة لسينما الأطفال

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