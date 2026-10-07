تغيير اسم أحمد مالك "باسط للعضلات" إلى "باظت خالص" وطرحه قريبا بالسينمات

قرر صناع فيلم احمد مالك الجديد تغيير اسم الفيلم الذي كان من المفترض (باسط للعضلات) الي (باظت خالص) وذلك قرار نهائي تم الاتفاق عليه استعدادا لطرحه قريبا بجميع دور العرض السينمائية .



(باظت خالص) من بطوله احمد مالك وميشيل ميلاد و خالد الصاوي وتأليف محمد الحسيني وانتاج مصطفي الفرماوي بروديجي فيلمز و محمد رشيدي رشيدي فيلمز و احمد الجنايني ماجيك بينز واخراج خالد منصور وقد تم الانتهاء من تصويرة بشكل كامل ليكون جاهزا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفتره القادمه.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي بطابع معاصر،ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر عددًا من قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ومواقف غيرتقليدية، في تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي.

