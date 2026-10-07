مي كساب تعلن ندمها على جرأة ملابسها: ارتديت فستانا غير مناسب في فرح فنانة شهيرة

كشفت الفنانة مي كساب عن ندمها على بعض اختياراتها المتعلقة بملابسها خلال فترة سابقة من حياتها، موضحة أنها اتجهت وقتها إلى ارتداء ملابس أكثر جرأة كرد فعل على القيود التي كانت تضعها والدتها بشأن ملابسها، قبل أن تتغير نظرتها إلى تلك المرحلة مع مرور السنوات.

وقالت مي كساب، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إنها ارتكبت بعض الأخطاء التي تشعر بالندم عليها حاليًا، ومن بينها طريقة اختيار ملابسها في مرحلة معينة من عمرها.



وأضافت: «مريت فترة غلطت في حاجات معينة ندمانة عليها، وأتذكر إن والدتي كانت بتتحكم أوي في موضوع اللبس، وكانت شايفة إن البنت مش لازم تلبس لبس ملفت».

وأوضحت أن رفضها لقيود والدتها في ذلك الوقت دفعها إلى التعامل مع الأمر بعقلية مختلفة، قائلة: «بالنسبة لي جالي تفكير الصغار، اللي هو: هي إيه اللي بتقوله ده؟ أنا عاوزة ألبس براحتي، ليه تخنقني؟».

وتابعت مي كساب أنها بدأت في مرحلة من حياتها ارتداء الملابس بحرية أكبر، إلا أنها أصبحت تنظر الآن إلى بعض اختياراتها وقتها باعتبارها لا تتناسب مع المبادئ التي تربت عليها.

وقالت: «في سنة من عمري ابتديت ألبس بحرية شوية، وأنا ندمانة عليها، وبقول لنفسي: ليه عملتي كده؟ ده ضد مبادئي وضد تربيتي، ما كانش ينفع أعمل كده».



مي كساب تكشف قصة فستان ندمت على ارتدائه

واستعادت مي موقفًا لا تزال تشعر بالندم تجاهه، خلال حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها من الوسط الفني، بعدما ارتدت فستانًا ترى حاليًا أنه لم يكن مناسبًا لها.

وأوضحت أن أصدقاءها هم من أعدوا الفستان وفاجأوها به، وأنها وجدت نفسها في موقف لم تعرف كيفية التعامل معه، قائلة: «ندمانة على حضوري لحفل زفاف فنانة صديقة، وارتديت فستان وقتها ما كانش مناسب، وبالمناسبة الفستان ده أصحابي اللي عملوه وفاجئوني بيه، ومبقتش عارفة أتعامل معاه، بقيت في قمة انهياري من الفستان، وندمانة جدًا على اللي حصل».



مي كساب: هدفي أعمل حاجات متحاسبش عليها

وتحدثت مي كساب عن نظرتها الحالية إلى تصرفاتها وقراراتها، مؤكدة حرصها على مراجعة نفسها والتقرب إلى الله عندما تشعر بأنها ارتكبت خطأ، وقالت: «أنا هدفي في الحياة أعمل حاجات متحاسبش عليها، فدايمًا بتقرب لربنا، يعني لما بعمل حاجة غلط بستغفر ربنا».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية العفة والحفاظ على النفس من وجهة نظرها، قائلة: «في النهاية ربنا خلق الست وعلمها العفة، الست لازم تبقى عفيفة وتحافظ على نفسها».