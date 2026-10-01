مؤلف كتاب موعد مع إلهام: أنا معجب بفن إلهام شاهين ومواقفها الإنسانية

كشف زياد كريم، مؤلف كتاب " موعد مع إلهام"، كواليس تأليف كتاب عن الفنانة إلهام شاهين.



وقال زياد كريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها " تفاصيل "المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" معجب بإلهام شاهين كفنانة وشخصية رائعة ولديها مواقف إنسانية كثيرة ".

وتابع زياد كريم :" إلهام شاهين تنقلني إلى عالم آخر عندما تجسد أي شخصية في الاعمال الفنية التي تقدمها ".



وأكمل زياد كريم :" أنا معجب بفن وشخصية إلهام شاهين"، مضيفا: "إلهام شاهين لديها دور وطني ولها مواقف مساندة ودعم للدولة المصرية في أصعب الظروف".

