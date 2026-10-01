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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤلف كتاب موعد مع إلهام: أنا معجب بفن إلهام شاهين ومواقفها الإنسانية

مؤلف كتاب موعد مع إلهام
مؤلف كتاب موعد مع إلهام
هاني حسين

كشف زياد كريم، مؤلف كتاب " موعد مع إلهام"، كواليس تأليف كتاب عن الفنانة إلهام شاهين.


وقال زياد كريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  نهال طايل في برنامجها " تفاصيل "المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" معجب بإلهام شاهين كفنانة وشخصية رائعة ولديها مواقف إنسانية كثيرة ".

وتابع زياد كريم :" إلهام شاهين تنقلني إلى عالم آخر عندما تجسد أي شخصية في الاعمال الفنية التي تقدمها ".


وأكمل زياد كريم :" أنا معجب بفن وشخصية إلهام شاهين"، مضيفا: "إلهام شاهين لديها دور وطني ولها مواقف مساندة ودعم للدولة المصرية في أصعب الظروف". 
 

إلهام إلهام شاهين اخبار التوك شو الفن مصر

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