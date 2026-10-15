قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز 60 جنيهًا في مصر.. وخصم 54 جنيهًا للجرام يصب في مصلحة المشتري
محمد رمضان يُشوّق جمهوره لكليب «جي تي إيه» مع نجمي البرازيل .. شاهد
حقيقة مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم
تحديد موعد وصول معتمد جمال للزمالك في رواندا استعدادا للقاء الجيش بدوري الأبطال
127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو
الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
ارتفاع البانيه بالأسواق.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك
ضبط صانعة محتوى بالهرم نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره

الراحل محمود ياسين واسرته
الراحل محمود ياسين واسرته
محمد بدران

نشر السيناريست عمرو محمود ياسين مقطع فيديو نادرًا لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، يظهر خلاله وهو يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته السادسة، موضحًا كواليس تصوير الفيديو والسبب وراء عدم نشره وقتها.

وأوضح عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الفيديو صُوّر عام 2019، قبل وفاة والده بعام، بعد انتشار شائعة آنذاك تفيد بوجود الفنان الراحل في أحد المستشفيات، وادعاء أن أسرته تركته دون اهتمام.

وأشار إلى أن الشائعة انتشرت على نطاق واسع، واستغلتها بعض الصفحات لتحقيق المشاهدات وزيادة التفاعل، وهو ما دفع الأسرة إلى تصوير الفيديو لطمأنة الجمهور على حالة الفنان الراحل.

وأضاف عمرو محمود ياسين أنه تراجع وقتها عن نشر المقطع، تجنبًا لمنح الشائعة ومروجيها مزيدًا من الاهتمام، واكتفى بنشر صورة لوالده برفقة حفيده محمود.

وقال السيناريست إنه قرر، مع حلول الذكرى السادسة لرحيل والده، إتاحة الفيديو للجمهور، باعتباره رسالة أخيرة من الفنان الراحل إلى محبيه، وفرصة لاستعادة ذكراه والاحتفاء بمسيرته الفنية.

ذكرى وفاة محمود ياسين

وتوافق ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود ياسين يوم 14 أكتوبر، إذ غادر عالمنا في عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي رسخت مكانته بين أبرز نجوم الفن المصري والعربي.

وترك محمود ياسين إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أدواره المتنوعة وشخصياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار عقود، لتظل أعماله حاضرة في ذاكرة محبيه، وتستمر مسيرته في التأثير بالأجيال المختلفة.

محمود ياسين عمرو محمود ياسين ذكري رحيل محمود ياسين رسالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

الرقية الشرعية

الرقية الشرعية لمن يعاني من الحسد والتعطيل.. آيات قرآنية وأدعية نبوية للتحصين

ترشيحاتنا

السائحة الاردنية

أم الدنيا.. سائحة أردنية تنبهر بجمال مصر: زرت بلاد كتير بس اللي شفته هنا مختلف

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

خالي بالك.. 5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد