بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره

نشر السيناريست عمرو محمود ياسين مقطع فيديو نادرًا لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، يظهر خلاله وهو يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته السادسة، موضحًا كواليس تصوير الفيديو والسبب وراء عدم نشره وقتها.

وأوضح عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الفيديو صُوّر عام 2019، قبل وفاة والده بعام، بعد انتشار شائعة آنذاك تفيد بوجود الفنان الراحل في أحد المستشفيات، وادعاء أن أسرته تركته دون اهتمام.

وأشار إلى أن الشائعة انتشرت على نطاق واسع، واستغلتها بعض الصفحات لتحقيق المشاهدات وزيادة التفاعل، وهو ما دفع الأسرة إلى تصوير الفيديو لطمأنة الجمهور على حالة الفنان الراحل.

وأضاف عمرو محمود ياسين أنه تراجع وقتها عن نشر المقطع، تجنبًا لمنح الشائعة ومروجيها مزيدًا من الاهتمام، واكتفى بنشر صورة لوالده برفقة حفيده محمود.

وقال السيناريست إنه قرر، مع حلول الذكرى السادسة لرحيل والده، إتاحة الفيديو للجمهور، باعتباره رسالة أخيرة من الفنان الراحل إلى محبيه، وفرصة لاستعادة ذكراه والاحتفاء بمسيرته الفنية.

ذكرى وفاة محمود ياسين

وتوافق ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود ياسين يوم 14 أكتوبر، إذ غادر عالمنا في عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي رسخت مكانته بين أبرز نجوم الفن المصري والعربي.

وترك محمود ياسين إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أدواره المتنوعة وشخصياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار عقود، لتظل أعماله حاضرة في ذاكرة محبيه، وتستمر مسيرته في التأثير بالأجيال المختلفة.