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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا محمود ياسين في ذكرى رحيل والدها: «ما زلت أنتظرك يا حبيبي»

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
يمنى عبد الظاهر

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين مشاعر الحزن والحنين إلى والدها الفنان الراحل محمود ياسين، في الذكرى السادسة لوفاته، التي تحل في 14 أكتوبر، مؤكدة أن غيابه لا يزال حاضرًا في تفاصيل حياتها، وأن مرور الوقت لم يخفف من اشتياقها إليه.

وحرصت رانيا على إحياء ذكرى والدها بنشر مجموعة من صوره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة برسالة مؤثرة كشفت خلالها عن استمرار افتقادها له، ووجهت إليه كلمات مليئة بالحب والدعاء.

وكتبت رانيا محمود ياسين: «الأيام تمضى والسنين تمر وما زلت أنتظرك يا حبيبى، وحشتنى قوى، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم فى العليين يا رب العالمين».


تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير محمود ياسين، والذي يعد واحدا من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية.

ولد محمود ياسين في مدينة بورسعيد وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد، وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات عديدة منها سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم.



مشوار محمود ياسين الفني

بدأ محمود ياسين مشواه الفني بأدوار صغيرة من خلال أفلام «الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حكاية من بلدنا»، حتى حصل على بطولته الأولى من خلال فيلم « نحن لا نزع الشوك»، ومن ثم توالت أعماله الفنية ووصل الرصيد الفني للفنان الراحل محمود ياسين لأكثر من 150 فيلما، حتى حصل على لقب فتى الشاشة الأول.

وقدم محمود ياسين عشرات المسلسلات الدامية على شاشة التليفزيون المصرية منها « الدوامة، غدًا تفتح الزهور، مذكرات زوج، اللقاء الثاني، أخو البنات، اليقين، العصيان، سوق العصر، وعد، مش مكتوب، ضد التيار، رياح الشق، أبو حنيفة النعمان.

الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الراحل محمود ياسين الذكرى السادسة لوفاته بورسعيد جامعة عين شمس الزير سالم

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