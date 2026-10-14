محمود ياسين.. نجم ترك بصمته في وجدان المصريين |فيديو

استعاد المؤرخ السينمائي محمد شوقي، ذكريات للفنان القدير الراحل محمود ياسين، موضحا أن محمود ياسين هو نجم لكل الأجيال وترك بصمته في وجدان المصريين.

وقال محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الراحل محمود ياسين، من أهم نجوم الشاشة العربية في تاريخها، معلقا: كانت بدايته بسيطة بأدوار قليلة جدا لحد ما بدأ يظهر في الشاشات وينتشر في عام 1969، وكانت الانطلاقه الكبرى مع الفنانة القديرة شادية في 1970.

وأضاف: انطلق كالصاروخ والسينما كانت متعطشة لفنانين مثل محمود ياسين.. كان بيعمل قرابة 15 فيلم أساسي في كل سنة.

وتابع المؤرخ السينمائي: من النادر أن تجد ممثل نجح في تمثيل قرابة 15 فيلما في العام الواحد، كان له دور كبير في إبراز السينما المصرية، والتوسع الانتشار وكسب المعجبين من كافة الأنحاء العربية.