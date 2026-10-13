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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهيرة تكشف لأول مرة سبب اعتذار محمود ياسين عن «صاحب السعادة»: مش زعلانة من عادل إمام

شهيرة
شهيرة
محمد نبيل

كشفت الفنانة شهيرة، لأول مرة، عن السبب وراء اعتذار زوجها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين عن المشاركة في مسلسل «صاحب السعادة»، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 2014.
 

وأوضحت شهيرة، خلال استضافتها في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، أن محمود ياسين طلب تقسيم أحد المشاهد الطويلة لتصويره على أجزاء، وبعدها فوجئ بانتهاء العمل في موقع التصوير دون إبلاغه، وهو ما تسبب في شعوره بالغضب والاستياء.
 

وقالت شهيرة: «كان في مشهد طويل محمود كان عاوزه يتقطع، لأنه كان مرهق وتعبان، وبعدها اتفاجيء إنهم عملوا فركش من غير ما حد يقوله، وكان في الأوضة وقتها، فاتضايق جدًا»
 

وأضافت أن المخرج رامي إمام توجه إلى منزل محمود ياسين عقب الواقعة، في محاولة لتجاوز الموقف وإقناعه بالاستمرار في المسلسل، إلا أن زوجها كان قد حسم موقفه بالاعتذار عن عدم استكمال مشاركته في العمل.

وفي سياق آخر، حسمت شهيرة موقفها من عدم حضور الفنان عادل إمام عزاء زوجها الراحل، وعدم تواصله معه بصورة مباشرة خلال الفترة التي سبقت وفاته، مؤكدة أنها لا تشعر بأي غضب تجاه الزعيم، ولا تحمله مسؤولية غيابه، خاصة أنها لا تعرف طبيعة الظروف التي مر بها في تلك الفترة.

وأشارت إلى أن المخرج رامي إمام كان حريصًا على التواصل معها للاطمئنان على الحالة الصحية لمحمود ياسين، وكان ينقل إليها اهتمام والده بمتابعة تطورات حالته، وهو ما جعلها تدرك أن عادل إمام لم ينقطع عن السؤال بشأن زوجها.
 

وقالت شهيرة: «مش زعلانة إن عادل إمام مسألش على محمود ياسين قبل وفاته، ومحضرش العزاء بتاعه، رامي ابنه كان بيسأل وبيقولي: بابا بيطمن على أستاذ محمود، معرفش عادل ظروفه إيه».

وأكدت شهيرة أن علاقة زوجها الراحل بالفنان عادل إمام كانت قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن اعتذار محمود ياسين عن المشاركة في مسلسل «صاحب السعادة» لم يؤثر في تقديره للزعيم أو مكانته لديه.
 

وأضافت: «محمود كان بيحب عادل جدًا، وعادل كان بيحب محمود جدًا وبيحترمه جدًا».

يُذكر أن مسلسل «صاحب السعادة» عُرض خلال موسم دراما رمضان عام 2014، وشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من لبلبة ومحمد إمام وعدد من الفنانين، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

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