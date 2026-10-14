شهيرة في ذكرى رحيل محمود ياسين: كنت الحضن الدافئ والقلب المحب

استعادت الفنانة شهيرة ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، بالتزامن مع الذكرى السادسة لرحيله، مستحضرة مواقفه معها وصفاته الإنسانية التي ظلت حاضرة في ذاكرتها، ومعبرة عن افتقادها له وللحظات التي جمعتهما طوال سنوات زواجهما.

وشاركت شهيرة متابعيها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن جوانب من شخصية الراحل، وما تميز به من حب وكرم واحتواء، مؤكدة أنه كان سندًا لها ومصدرًا دائمًا للأمان والعطاء في حياتهما الأسرية.

وكتبت شهيرة في رسالتها: «كنت الحضن الدافئ والقلب المحب والنية الصافية النقية، كنت تملك كل ما هو جميل، لا أذكر أنك قلت لي يومًا لا على أي أمر في حياتنا»

وأضافت: «لا أنا ولا الأولاد، كنت دائمًا حاضرًا بالعطاء والحب، تملك شهامة الرجال ونبل الأخلاق التي يشهد لك بها الجميع».

واختتمت شهيرة رسالتها قائلة: «رحلت عنا، لكن ذكراك لم ترحل يومًا، وستظل ذكراك هي أغلى ما نحتفظ به في حياتنا، في جنات النعيم يا حبيبي»، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وترك الفنان الراحل محمود ياسين رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال المميزة في السينما والتليفزيون والمسرح، استطاع من خلالها أن يحجز لنفسه مكانة خاصة بين كبار نجوم الفن المصري، وظل حضوره ممتدًا في ذاكرة الجمهور بأدواره المتنوعة، منذ رحيله في أكتوبر 2020.



