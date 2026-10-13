بسبب خلافات الشراكة.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على العاملين بمحل حلاقة شهير بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب "مالكة محل حلاقة رجالى" من قيام سيدة أخرى وزوجها بالإستعانة ببعض الأشخاص والتهجم على المحل الخاص بها والإستيلاء عليه والتعدى على العاملات به بالضرب والتحرش بهن وسرقة متعلقاتهن وتهديدها بإلحاق الأذى بها ، زاعمة إلقاء القبض على زوجها "دون وجه حق" بالأقصر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الأقصر بحدوث مشاجرة بمحل صالون حلاقة رجالى كائن بدائرة القسم بين طرف أول:(زوج القائمة على النشر "مدير الصالون" – 4 عمال بالمحل من بينهم 3 سيدات) ، طرف ثان:(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته – 4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بين القائمة على النشر وسيدة من الطرف الثانى حول الشراكة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب وطردهم من المحل وتركيب باب حديدى جديد عليه .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الثانى (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .