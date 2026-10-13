اللهم اجرنى فى مصيبتى .. أول تعليق من والد الأطفال الـ3 ضحايا الدهس بالضبعة من الحرم المكي

لم يكن يعلم عبد العزيز السمالوسي، حين شدّ رحاله إلى مكة المكرمة أمس لأداء مناسك العمرة، أن الأيام ستحمل له هذه الفاجعة المؤلمة، برحيل ثلاثة من أبنائه في حادث دهس أمام مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية بمحافظة مطروح.

سفر الأب

سافر الأب وهو يحمل في قلبه أمنيات ودعوات، تاركًا خلفه أسرته وأطفاله، لكن القدر جاء بما لم يكن في الحسبان، بعدما تحولت حياة الأسرة إلى مأساة، وفقد الأب ثلاثة من فلذات كبده في حادث أليم، فيما أُصيب أطفال آخرون بإصابات بالغة.

ثلاثة أبناء رحلوا.. ووجع أب لا تستطيع الكلمات وصفه.

أي ألم يمكن أن يتحمله قلب أب يفقد ثلاثة من أبنائه دفعة واحدة؟ وأي كلمات يمكن أن تواسي قلبًا انكسر أمام مصاب بهذه القسوة؟

ونعى الوالد أبناءه بكلمات مؤثرة “اللهم اجرنى فى مصيبيتى وأخلف عليا خيرا ”من داخل الحرم المكي.

وأثارت الفاجعة حالة من الحزن والتعاطف بين أهالي مطروح، خاصة مع تزامن سفر الأب لأداء العمرة مع هذه الخسارة الكبيرة، حيث دعا الأهالي الله أن يمنحه الصبر والقوة لتجاوز محنته، وأن يتغمد أبناءه بواسع رحمته.