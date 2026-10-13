وفاة طالبة وإصابة 5.. الصور الأولى لحادث سيارة أمام مدرسة ابتدائي بمطروح

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث دهس طلاب أمام مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية، والذي أسفر الحادث عن وفاة طالبة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

دهس طلاب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطلاب لحادث دهس أثناء مغادرتهم المدرسة، حيث أسفر الحادث عن سقوط عدد من المصابين، وسط تحرك للتعامل مع الحالات ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لدرجة خطورة الإصابات.

ووفقًا للحصيلة الأولية، أسفر الحادث عن وفاة طالبة وإصابة 5 آخرين، فيما يجري استكمال تفاصيل الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.