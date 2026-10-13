مستشفى مطروح العسكري ينظم قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج في 5 تخصصات

أُعلنت مستشفى مطروح العسكرى عن تنظيم قافلة طبية عسكرية بمستشفى مطروح العسكري، تحت رعاية مكتب شؤون القبائل، لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لأهالي محافظة مطروح، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، في إطار دعم الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية.

تخصصات القافلة

وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية، تشمل الجراحة والعظام والنساء والتوليد والباطنة والأطفال، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات العلاجية المقدمة.

ومن المقرر استقبال المواطنين بمقر مستشفى مطروح العسكري يوميًا، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، خلال فترة انعقاد القافلة.

ودعا المستشفى العسكري، أهالي محافظة مطروح إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القافلة، مع تمنيات الجميع بموفور الصحة والعافية.