محافظ مطروح يستقبل سفير سريلانكا لبحث تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، السيد سيسيرا سينافيراثني، سفير سريلانكا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

إقامة شركات استثمارية

وتناول اللقاء فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويفتح مجالات أوسع للتعاون.

كما ناقش الجانبان فرص تسويق المنتجات المميزة لمحافظة مطروح، وفي مقدمتها الزيتون والتمور والصناعات الحرفية واليدوية، خاصة المنتجات الصوفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات السريلانكية في إنتاج الشاي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة.