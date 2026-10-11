حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بسوق المستعمل بمرسي مطروح

أعلن اللواء محمد رجب ، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق للأثاث المستعمل والخردة بأنواعها بمنطقة عمارات الطبية والشوارع المتفرعة، .

حملة لفتح الشارع

تاتى هذه الحملة بعد احتلال وتعدي الباعة للأرصفة وإغلاق الشارع وذلك استجابة لشكاوي المواطنين أهالى المنطقة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

وأوضح اللواء محمد رجب أن الحملة المكبرة المكونة من إدارة الاشغالات وقسم شرطة المرافق، قامت برفع إشغالات الطريق المخالفة بسوق المستعمل المعاذير، بداية من الشارع الجديد المؤدي إلى عمارات المنطقة الطبية والشوارع الفرعية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحملة بشوارع الثانوية وليبيا والمحروسة والمديرين والجلاء والإسكندرية وتم التنبيه على المخالفين وأصحاب المحال التجارية بعدم تكرار المخالفة.

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف، ويعوق حركة سير المواطنين وليضمن السيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية الالتزام بعدم وضع إشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون تفاديا للتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.