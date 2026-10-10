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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة مصر بمطروح تستضيف انطلاق البرنامج التدريبي للخدمات الصحية

خلال فاعليات التدريب
خلال فاعليات التدريب
ايمن محمود

استقبلت مكتبة مصر العامة بمطروح فاعليات انطلاق البرنامج التدريبي المجاني " مساعد خدمات صحية " الذى يقيمه  مركز بداية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة اللؤلؤة للتنمية المجتمعية ومستشفى عرابي التخصصي ، وسط حضور كبير من المتدربين وأسرهم بالقاعة الكبري  .

وذلك بحضور المستشار السيد الشيخ مدير مكتب الاتصال النقابي للجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية ، والدكتور خالد عبد المجيد عرابي   والحاج ابراهيم إمام رئيس مجلس أمناء اللؤلؤة ، .

توفير الدورات التدريبية

و قال أسامة المرسي مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح أننا مستمرون في توفير الدورات التدريبية التي يحتاج إليها سوق العمل بمطروح بالإضافة إلي الدورات الحالية والعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية التي تقوم المكتبة من فعاليات وبرامج تدريبية وورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية وعلمية.

وأكدت الدكتورة شيماء ماهر مدرس بمدرسة التمريض  علي الدور الحيوي الذي يقوم " مساعد خدمات صحية " في تخفيف العبء عن الطواقم التمريضية بالمستشفيات ، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء العام للخدمة الطبية .

وأشار المستشار السيد الشيخ الممثل القانوني لمركز بداية الى بداية انطلاق البرنامج التدريبي لدفعة التحدي لــــ" مساعد خدمات صحية " بكفاءة عالية سوف تساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، وتأهيل كوادر للعمل في السوق الخارجي لدعم الاطقم التمريضية وسد العجز خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات الصحية .

وأضاف أن مهنة "مساعد الخدمات الصحية" لا تشترط مؤهلاً دراسياً عالياً ، وسوف نقدم لسوق العمل بمطروح متدربين متخصصين كمساعد خدمات صحية للعمل بالمستشفيات والرعاية المنزلية المتكاملة للمرضى كبار السن ، بعد تدريبهم وبناء قدراتهم على أعلى مستوى.

تضمن  الحفل عرض فني عن انتصارات أكتوبر المجيدة لأبناء مؤسسة اللؤلؤة من ذوي الهمم وسط تفاعل من الحضور بمكتبة مصر العامة بمطروح .

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