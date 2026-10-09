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قافلة مساعدات من بيت الزكاة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مطروح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة مساعدات من بيت الزكاة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مطروح

محافظ مطروح خلال استقبال الوفد
محافظ مطروح خلال استقبال الوفد
ايمن محمود

استعدادًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وفد بيت الزكاة والصدقات المصري، لبحث آليات توزيع قافلة مساعدات تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بمختلف أنحاء المحافظة.

المساعدات التى تشملها القافلة

وتشمل المساعدات 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، و7 آلاف قطعة ملابس متنوعة، بإجمالي 12 ألفًا من الكراتين والقطع، فضلًا عن 4 أطنان من اللحوم، و100 كرسي متحرك لذوي الهمم، بينها 75 كرسيًا كهربائيًا و25 كرسيًا عاديًا.

من جانبه، أشاد محافظ مطروح بدور بيت الزكاة والصدقات المصري في مساندة الأسر المستحقة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتوزيع المساعدات بصورة تضمن وصولها إلى مستحقيها في مختلف مدن ومناطق المحافظة.

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