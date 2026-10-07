انقلاب سيارة على طريق سيوة – مطروح وإصابة 3 محامين

أصيب 3 محامين من أبناء محافظة مطروح، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق سيوة–مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سيوة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ،.

واستقبلت مستشف سيوة 3 مصابين وهم محمد حسن المسيري، وأشرف الغرباوي، وعلي ناصر المسيري.

وبالفحص الطبي، تبين إصابة المحامين الثلاثة بكدمات وسحجات متفرقة، إلى جانب كسور، فيما وصفت حالتهم العامة بالمستقرة، ويخضعون للرعاية الطبية داخل مستشفى سيوة المركزي تحت إشراف الفريق الطبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، .