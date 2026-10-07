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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح: حرب أكتوبر مهّد لمرحلة جديدة من البناء واستعادة الدولة لقوتها

محافظ مطروح خلال الاحتفالية
محافظ مطروح خلال الاحتفالية
ايمن محمود

أكد اللواء  محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن نصر أكتوبر العظيم أعاد لمصر هيبتها وثقتها، ومهّد لمرحلة جديدة من البناء واستعادة الدولة لقوتها.

جاء ذلك خلال  الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة مطروح بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تنفيذ مدن جديدة

وأضاف أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنفيذ مدن جديدة ومشروعات قومية وبنية تحتية متطورة، تعكس حجم ما حققته الدولة المصرية من إنجازات.

واشار محافظ مطروح استمرار جهود الدولة في البناء والتنمية، مشددًا على أن مصر ستظل قوية وقادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز، بتكاتف أبنائها ووعيهم واصطفافهم خلف وطنهم، حفاظًا على عزته واستقراره ومستقبله.

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