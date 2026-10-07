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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يهدي رحلات عمرة لأسر الشهداء ومحاربي أكتوبر من أبناء المحافظة

محافظ مطروح خلال الاحتفالية
محافظ مطروح خلال الاحتفالية
ايمن محمود

أهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، رحلات عمرة لأسر الشهداء ومحاربي أكتوبر من أبناء المحافظة، تقديرًا واعتزازًا بما قدموه من تضحيات وبطولات خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة مطروح بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

رحلات عمرة 

وأكد محافظ مطروح أن إهداء رحلات العمرة يأتي تكريمًا واعتزازًا ببطولات وتضحيات أبناء مطروح من الشهداء ومحاربي أكتوبر، وتقديرًا لحرصهم على المشاركة في الاحتفالية، بما يسهم في تخليد بطولاتهم وتسليط الضوء على ما جسدته حرب أكتوبر من تلاحم وتكاتف بين أبناء الشعب المصري دفاعًا عن الوطن.

وخلال كلمته، وجه اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفالية الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، واللواء عمرو جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد خالد قاسم، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسين السنيني، السكرتير العام، والعميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، والنائب رزق عفش، والعمدة موسى اسبيتة الصنقري، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، والقيادات الشعبية بالمحافظة، وأسر الشهداء ومحاربي أكتوبر، وطلاب جامعة مطروح ومديرية الشباب والرياضة، وذلك بنادي جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمطروح.

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