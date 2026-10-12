وكيل الصحة بمطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزي لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي، بحضور الدكتور مروان شحاته مدير المستشفى وذلك للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل دعم المستشفى.

تفقد اقسام الطوارئ

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وعناية الأطفال المستحدثة بطاقة استيعابية 2 سرير ، والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى والمترددين على المستشفى، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة على توفير كافة الاحتياجات واستمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين وزائري المحافظة خلال موسم الصيف.

ووجه الدكتور محمد بدران بالإلتزام بكافة أساليب مكافحة العدوى ،والتواصل الفورى والفعال مع المترددين على المستشفى.

كما وجه وكيل الوزارة بأهمية المرور وعمل الصيانة اللازمة بصفة دورية ومتابعة التجهيزات الاستراتيجية بالمستشفى مثل المولد الكهربائي وتانك الأكسجين وثلاجة حفظ الموتى.

وأكدت مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالإحتياجات نظرا للكثافة العالية من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في مستشفي الحمام المركزى، وتذليل كافة العقبات، مع المحاسبة المشددة لأي تقاعس او اهمال، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها.