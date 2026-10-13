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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهيرة تكذب رواية عفاف شعيب عن إهانة أحمد زكي: لم يتعرض لإهانة داخل المعهد

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
قاسم

كذّبت الفنانة شهيرة رواية زميلتها الفنانة عفاف شعيب بشأن تعرض الفنان الراحل أحمد زكي للإهانة خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدة أنه لم يسبق له أن أخبرها بتعرضه لمثل هذا الموقف، رغم العلاقة الوثيقة التي جمعتهما. كما أعربت عن استغرابها من تصريحات عفاف شعيب حول دورها في إقناعه بأداء فريضة الحج، مؤكدة أنها كانت صاحبة المبادرة التي شجعته على السفر إلى الأراضي المقدسة.

وقالت شهيرة، خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، إن أحمد زكي كان من أقرب الفنانين إليها، وإنها تعرفه منذ بداياته الفنية، مشيرة إلى أنها اصطحبته من الزقازيق إلى القاهرة، ولم تسمع منه طوال فترة علاقتهما ما يشير إلى تعرضه للإهانة من أحد أساتذته.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد روت أن أحمد زكي تعرض لموقف مهين خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما وجّه إليه أحد أساتذته كلمات قاسية، قائلًا: «أنت جاي تهبب إيه؟ أنت آخرك تشتغل في ورشة»، مشيرة إلى أن هذه الكلمات تسببت في بكائه.

وردّت شهيرة على تلك الرواية قائلة: «أحمد زكي ماكنش منبوذ، ده كلام مش حقيقي، أحمد كان قريب مني جدًا، أنا اللي جايباه من الزقازيق للقاهرة، وماقاليش إن أي حد أهانه كده أبدًا».

شهيرة: أحمد زكي تحمس لأداء فريضة الحج

وفي سياق متصل، علّقت شهيرة على تصريحات عفاف شعيب بشأن إقناع أحمد زكي بأداء فريضة الحج، مؤكدة أنها هي من شجعته على اتخاذ هذه الخطوة، بعدما عرضت عليه السفر معها إلى الأراضي المقدسة.

وقالت: «مستغربة إن عفاف شعيب تقول كده، أنا قلت لأحمد: إنت مش عاوز تحج يا أحمد؟ أنا قلت كده لفنانين كتير، وكنت بطلع حجة كل سنة».

وأضافت أن أحمد زكي أبدى حماسًا كبيرًا للفكرة، وسارع إلى إرسال جواز سفره والأموال اللازمة للرحلة، موضحة: «لقيته على طول وافق، وأحب الفكرة جدًا، وبعتلي الباسبور مع مدير أعماله، وبعت الفلوس، وسافرنا».

شهيرة تكشف تفاصيل اصطحاب أحمد زكي من منزله لأداء الحج

واستعادت شهيرة أحد المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل قبل سفرهما لأداء فريضة الحج، موضحة أنه طلب منها المرور على منزله لاصطحابه، خشية أن يستغرق في النوم ويفوته موعد السفر، فقالت: «جه قالي: لو إنتِ مفوتيش عليّا تاخديني من البيت، ممكن تروح عليّا نومة والحج يروح عليّا».

وتابعت: «كان بيتعامل معايا كأني مامته، عديت عليه وأخدته على إيدي»، في إشارة إلى طبيعة العلاقة القوية التي جمعتهما، ومدى ثقته بها.

شهيرة تكشف عما فعله أحمد زكي أثناء أداء فريضة الحج

وكشفت شهيرة عن جانب من ذكرياتها مع أحمد زكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بحضور لافت وسط الحجاج، ويتولى ترديد التلبية بصوت مرتفع داخل الحافلة، بينما يردد الآخرون خلفه.

واختتمت حديثها قائلة: «سافرنا الحج، وكان واخد دور الزعامة هناك في السفر، يقعد يهتف في الأتوبيس: لبيك اللهم لبيك، والحجاج يرددوا وراه».

الفنانة شهيرة اخبار الفن نجوم الفن

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