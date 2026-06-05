عمرو محمود ياسين: نتائج العرب أمام الكبار تبشر بمفاجآت مونديالية

أشاد عمرو محمود ياسين بأداء المنتخبات العربية في المبارات الودية قبل أيام من انطلاقة كأس العالم.



وكتب ياسين من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" العراق و كوت ديفوار والجزائر قدموا نتائج ممتازه امام اسبانيا وفرنسا وهولندا.. عقبالنا امام البرازيل ان شاء الله".



يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعه بصحبه بلجيكا إيران، ونيوزيلندا.



تضم قائمة المنتخب كل من :

ـ حراسة المرمي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء

ـ الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

ـ الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو ،محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

ـ الهجوم: عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم