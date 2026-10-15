غدًا.. عمرو يسري يستقبل عزاء والدته بمسجد الخلفاء الراشدين في الجيزة بعد وفاتها بأمريكا

يستقبل الفنان عمرو يسري، غدًا الجمعة، واجب العزاء في والدته، وذلك بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم في الجيزة، عقب وفاتها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، في خبر أثار حالة من الحزن والتعاطف بين متابعيه ومحبيه.

وأعلن عمرو يسري وفاة والدته من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف خلاله عن تفاصيل مؤلمة تتعلق برحيلها خارج مصر، معبرًا عن حزنه لعدم تمكنه من رؤيتها أو المشاركة في مراسم دفنها.

عمرو يسري يعلن وفاة والدته في أمريكا

وأثار إعلان الفنان عمرو يسري عن وفاة والدته حالة من التعاطف بين متابعيه، خاصة بعد حديثه عن صعوبة الموقف الذي يمر به، في ظل رحيلها خارج الأراضي المصرية وعدم تمكنه من رؤيتها قبل وفاتها أو توديعها.

وحرص الفنان على مشاركة جمهوره هذا الخبر عبر حسابه على «فيسبوك»، في لحظات إنسانية صعبة، عبّر خلالها عن حزنه لفقدان والدته، وما يمثله غيابها من ألم، لا سيما مع الظروف التي حالت دون وجوده إلى جوارها في تلك اللحظات.

ومن المقرر أن يتلقى عمرو يسري العزاء في والدته، غدًا الجمعة، بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم في الجيزة، حيث يستقبل المعزين من الأهل والأصدقاء وأفراد الوسط الفني.

عمرو يسري ضيف برنامج «بنت البلد» على قناة صدى البلد

وكان الفنان عمرو يسري قد حل ضيفًا على برنامج «بنت البلد»، المذاع عبر قناة صدى البلد، في لقاء تحدث خلاله عن مشواره الفني والتغيرات التي شهدها الوسط الفني خلال السنوات الماضية، متطرقًا إلى رؤيته لطبيعة العمل في المجال الفني والفرص المتاحة أمام الفنانين.

وخلال اللقاء، تناول عمرو يسري عددًا من القضايا المتعلقة بواقع الفن، مستعرضًا وجهة نظره بشأن التغيرات التي طرأت على آليات اختيار الفنانين للمشاركة في الأعمال الفنية، ومدى اعتماد هذه الاختيارات على الموهبة والقدرات التمثيلية.

عمرو يسري ينتقد آليات اختيار الفنانين في الأعمال الفنية

وأكد عمرو يسري، خلال حديثه في برنامج «بنت البلد»، أن اختيارات الفنانين في الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية لا تتسم، من وجهة نظره، بالعدالة الكافية، مشيرًا إلى أنها لا تعتمد دائمًا على الموهبة باعتبارها المعيار الأساسي للحصول على الفرص الفنية.

وأوضح أن الوسط الفني شهد تغيرات ملحوظة مقارنة بفترات سابقة، وهو ما انعكس على طبيعة الفرص المتاحة أمام الفنانين، لافتًا إلى أهمية أن تكون الكفاءة والموهبة من أبرز المعايير التي يُستند إليها عند اختيار المشاركين في الأعمال المختلفة.

ومن المقرر أن يقام عزاء والدة الفنان عمرو يسري غدًا الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين في منطقة البحر الأعظم بالجيزة، وسط دعوات محبيه بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.