ولم أستطع رؤيتها أو دفنها.. وفاة والدة الفنان عمرو يسري في أمريكا

أعلن الفنان عمرو يسري عن وفاة والدته، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمرو يسري : إن والدته قد توفيت خارج الأراضي المصرية، ولم رؤيتها أو دفنها .

وكان قد حلّ الفنان عمرو يسرى ضيفا على برنامج “بنت البلد” المذاع عبر قناة صدى البلد، متحدثا عن حياته الفنية وكيف تغير مجال الفن وابتعد الكثير عنه.

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فى البداية أكد الفنان عمرو يسري، أن اختيار الفنانين فى الأعمال حاليا غير عادل ولا يعتمد على الموهبة.

وتابع الفنان عمرو يسرى: أنه عدم ظهوره الفنى، ليس تقصيرًا منه وأن العمل فى الفن أصبح يعتمد على ما سماه “ الشلة”.

وأكد الفنان عمرو يسرى، أن الحال تدهور لدرجة أن المخرج أصبح رقم 4، ولا يستطيع اختيار المشاركين فى العمل الفنى.