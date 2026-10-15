قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي
دعاء جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق.. أدعية للفرج وسعة المال وقضاء الحوائج
مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C
الحكومة العراقية: تعاون أمني كبير مع السعودية وتضامن كامل في مواجهة الاعتداءات
ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صراعات على الميراث.. عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل إعلام وراثة

الفنان عمرو عبد الجليل مع أوركيد سامي
الفنان عمرو عبد الجليل مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «إعلام وراثة»، مؤكدًا أن العمل يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة، وفي مقدمتها الصراعات العائلية والخلافات التي تنشأ بسبب الميراث، وتأثير المال على العلاقات الإنسانية، وكيف يمكن للثروة أن تغير النفوس وتكشف عن جوانب مختلفة في شخصيات الأفراد.

وقال عمرو عبد الجليل، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مسلسل «إعلام وراثة» يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ويقدم مجموعة من الأحداث التي تتشابك فيها العلاقات الإنسانية مع المصالح المادية، موضحًا أن العمل يتناول قضية الميراث وما يمكن أن تسببه من خلافات وصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة.

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «إعلام وراثة»

وأوضح الفنان عمرو عبد الجليل أن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث المسلسل لا ترث، مؤكدًا أنه ليس الوريث ضمن الأحداث، بينما تكون زوجته هي التي ترث، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التطورات الدرامية والمواقف التي تتداخل فيها المصالح الشخصية مع العلاقات الأسرية.

ويقدم المسلسل مجموعة من المواقف الدرامية التي تسلط الضوء على طبيعة النفس البشرية في مواجهة الإغراءات المادية، ومدى قدرة المال على التأثير في العلاقات، وهو ما يمنح الأحداث مساحة لطرح تساؤلات حول الطمع والمصالح والروابط العائلية.

مفاجآت عديدة في مسلسل «إعلام وراثة»

وأشار عمرو عبد الجليل إلى أن مسلسل «إعلام وراثة» يتضمن العديد من المفاجآت التي ستتكشف مع تطور الأحداث، لافتًا إلى أن طبيعة العمل تقوم على مجموعة من الصراعات والتشابكات الدرامية التي تجعل الشخصيات أمام اختبارات صعبة.

ويعتمد العمل على تقديم حكاية اجتماعية تتداخل فيها المصالح الشخصية مع الروابط الأسرية، في ظل أحداث تكشف كيف يمكن للخلافات حول الميراث أن تؤثر في العلاقات بين أفراد الأسرة، وتدفع كل شخصية إلى التعامل مع المواقف وفقًا لطبيعتها ومصالحها.

ومن المنتظر أن تحمل تطورات الأحداث العديد من المواقف التي تكشف جوانب مختلفة من الشخصيات، في إطار يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، ويضع العلاقات الإنسانية أمام اختبارات ترتبط بالمال والسلطة والمصالح.

كوكبة من النجوم في مسلسل «إعلام وراثة»

ويجمع مسلسل «إعلام وراثة» كوكبة كبيرة من النجوم، في عمل يسعى إلى تقديم مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي تتقاطع مساراتها في إطار الأحداث والصراعات المرتبطة بالميراث.

ويضيف تنوع الشخصيات مساحة أكبر لتطور الحكاية الدرامية، خاصة مع اختلاف دوافع كل شخصية ومواقفها من الخلافات التي تدور حول الثروة والمصالح العائلية، وهو ما يساهم في تصاعد الأحداث وظهور مفاجآت جديدة خلال الحلقات.

ويأتي العمل ضمن الأعمال التي تتناول القضايا الاجتماعية من منظور درامي، من خلال تسليط الضوء على تأثير الظروف المادية في العلاقات الإنسانية، وما قد ينتج عنها من تحولات في مواقف الأفراد وسلوكياتهم.

عمرو عبد الجليل: التمثيل كان حلم طفولتي

وخلال اللقاء الخاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث الفنان عمرو عبد الجليل عن علاقته بالفن والتمثيل، مؤكدًا أن التمثيل كان حلم طفولته، وأنه أحب الفن منذ صغره، وهو ما جعله يرتبط بهذه المهنة ويجد فيها مساحة للتعبير عن موهبته وتقديم شخصيات مختلفة للجمهور.

وأوضح أن حبه للتمثيل بدأ منذ سنواته الأولى، وأن الفن كان بالنسبة إليه حلمًا يسعى إلى تحقيقه، مشيرًا إلى سعادته بالتفاعل الذي يحققه مع الجمهور من خلال الأدوار التي يقدمها.

وتعكس تصريحات عمرو عبد الجليل ارتباطه بالتمثيل، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من مسيرته الفنية، خاصة مع حرصه على تقديم شخصيات تحمل ملامح مختلفة وتترك أثرًا لدى المشاهدين.

سر سعادة عمرو عبد الجليل بتفاعل الجمهور مع إفيهاته

وتحدث عمرو عبد الجليل عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع الإفيهات التي يقدمها خلال أعماله الفنية، مؤكدًا أن رؤية المشاهدين وهم يتفاعلون مع هذه المواقف ويحفظون الإفيهات ويرددونها تمثل مصدر سعادة كبيرة بالنسبة إليه.

ويتميز عمرو عبد الجليل بأسلوبه الخاص في الأداء، وقدرته على تقديم المواقف الكوميدية بطريقة تلقائية تحمل بصمته الفنية، وهو ما جعله يحظى بتفاعل من الجمهور مع العديد من المشاهد والإفيهات التي يقدمها.

ويشكل هذا التفاعل جانبًا مهمًا من علاقة الفنان بجمهوره، إذ يشعره بأن الشخصيات والمواقف التي يقدمها تصل إلى المشاهدين وتترك لديهم انطباعًا واضحًا، سواء من خلال الضحك أو تداول الإفيهات وتذكرها بعد مشاهدة العمل.

ويواصل عمرو عبد الجليل حضوره في الدراما من خلال الأدوار التي يقدمها، معتمدًا على تنوع أدائه وقدرته على الانتقال بين المواقف المختلفة، فيما ينتظر الجمهور الكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «إعلام وراثة»، وما تحمله الأحداث من صراعات ومفاجآت تتعلق بالمال والميراث والعلاقات الأسرية.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء خاص للفنان عمرو عبد الجليل مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث فيه عن تفاصيل دوره في المسلسل، وطبيعة الأحداث التي يناقشها العمل، إلى جانب حديثه عن بدايات حبه للتمثيل وسعادته بتفاعل الجمهور مع إفيهاته.


https://youtube.com/shorts/TF1eG17ZYsM?si=9LxOAxWODy0UI6YT

الفنان عمرو عبد الجليل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

ترشيحاتنا

مياة القاهرة

حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي اتحدفت بقلم في عينها في المدرسة وقرنيتها اتقطعت

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية ويستعرض قانون القدوة وأسس الخدمة الكنسية

بالصور

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد