عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»: أجسد دور رجل أعمال يدعى إيهاب والعمل يحمل العديد من المفاجآت.. فيديو خاص

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث خلاله عن طبيعة الدور الذي يقدمه ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية رجل أعمال يدعى «إيهاب»، كما أكد أن الفيلم يتضمن العديد من المفاجآت التي ستجذب انتباه الجمهور.

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل دوره في فيلم المصيف

وأوضح عمرو عبد الجليل، خلال حديثه لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يقدم شخصية رجل أعمال يدعى إيهاب، ضمن أحداث فيلم «المصيف»، الذي يحمل العديد من المفاجآت، في إطار من الأحداث التي تتكشف تفاصيلها مع

ويأتي ظهور عمرو عبد الجليل في الفيلم ضمن أعماله السينمائية التي يحرص من خلالها على تقديم شخصيات متنوعة، مستفيدًا من قدرته على تقديم الأدوار المختلفة بأسلوبه الخاص، وهو ما جعله واحدًا من الفنانين الذين يلفتون الأنظار بأدائهم المميز وحضورهم على الشاشة.

وتثير الشخصية التي يقدمها الفنان في الفيلم اهتمام الجمهور، خاصة مع كشفه عن كونها شخصية رجل أعمال، إلى جانب تأكيده أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الأحداث والتفاصيل التي يشهدها الفيلم.

مفاجآت عديدة في أحداث فيلم المصيف

وأشار عمرو عبد الجليل إلى أن فيلم «المصيف» يتضمن العديد من المفاجآت، وهو ما يمنح العمل مساحة لتطور الأحداث وتعدد المواقف التي يمر بها أبطاله، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقصة والشخصيات.

تدور الأحداث داخل أحد منتجعات الأثرياء بالساحل الشمالي، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية، من بينها الصراع الطبقي، وذلك أثناء فترة المصيف.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وسارة عبد الرحمن، ونبيل عيسى، وميدو عادل، إلى جانب مجموعة من الممثلين الشباب والوجوه الجديدة وضيوف الشرف. والفيلم من إنتاج بلاك بوكس برودكشنز، بالتعاون مع فيكتوري برودكشنز.



https://youtube.com/shorts/TF1eG17ZYsM?si=56GVpDR1JwIGjoXC