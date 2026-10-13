قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي: الفصائل المسلحة ستواجه عواقب اعتداءاتها
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»: أجسد دور رجل أعمال يدعى إيهاب والعمل يحمل العديد من المفاجآت.. فيديو خاص

الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل
أوركيد سامي

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث خلاله عن طبيعة الدور الذي يقدمه ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية رجل أعمال يدعى «إيهاب»، كما أكد أن الفيلم يتضمن العديد من المفاجآت التي ستجذب انتباه الجمهور.

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل دوره في فيلم المصيف

وأوضح عمرو عبد الجليل، خلال حديثه لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يقدم شخصية رجل أعمال يدعى إيهاب، ضمن أحداث فيلم «المصيف»، الذي يحمل العديد من المفاجآت، في إطار من الأحداث التي تتكشف تفاصيلها مع

ويأتي ظهور عمرو عبد الجليل في الفيلم ضمن أعماله السينمائية التي يحرص من خلالها على تقديم شخصيات متنوعة، مستفيدًا من قدرته على تقديم الأدوار المختلفة بأسلوبه الخاص، وهو ما جعله واحدًا من الفنانين الذين يلفتون الأنظار بأدائهم المميز وحضورهم على الشاشة.

وتثير الشخصية التي يقدمها الفنان في الفيلم اهتمام الجمهور، خاصة مع كشفه عن كونها شخصية رجل أعمال، إلى جانب تأكيده أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الأحداث والتفاصيل التي يشهدها الفيلم.

مفاجآت عديدة في أحداث فيلم المصيف

وأشار عمرو عبد الجليل إلى أن فيلم «المصيف» يتضمن العديد من المفاجآت، وهو ما يمنح العمل مساحة لتطور الأحداث وتعدد المواقف التي يمر بها أبطاله، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقصة والشخصيات.

 تدور الأحداث داخل أحد منتجعات الأثرياء بالساحل الشمالي، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية، من بينها الصراع الطبقي، وذلك أثناء فترة المصيف.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وسارة عبد الرحمن، ونبيل عيسى، وميدو عادل، إلى جانب مجموعة من الممثلين الشباب والوجوه الجديدة وضيوف الشرف. والفيلم من إنتاج بلاك بوكس برودكشنز، بالتعاون مع فيكتوري برودكشنز.


https://youtube.com/shorts/TF1eG17ZYsM?si=56GVpDR1JwIGjoXC

الفنان عمرو عبد الجليل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

جميل عفيفي

كاتب صحفي: «حياة كريمة» تعزز الولاء والانتماء وتوفر فرص عمل لأبناء القرى

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟.. م. إبراهيم الغرباوي يوضح

مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي.. أين نقف في سباق التكنولوجيا العالمي؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. انخفاض الحرارة ليلًا والصغرى في القاهرة 20 درجة

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد