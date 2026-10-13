عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تفاصيل مشاركته في برنامج «توأم رمضان» الذي قدمه مع شقيقه الشيخ أيمن، معربًا عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع البرنامج الديني، ومتمنيًا تقديم جزء ثانٍ منه خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو عبد الجليل إن فكرة البرنامج جاءت من شقيقه الشيخ أيمن، الذي عرض عليه تقديم برنامج يجمعهما معًا، وهو ما رحب به، لتبدأ تجربتهما المشتركة في «توأم رمضان»، الذي شهد تفاعلًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبد الجليل أنه كان يتابع تعليقات الجمهور والأسئلة التي يطرحها المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويختار منها مجموعة من الأسئلة ليطرحها على شقيقه الشيخ أيمن خلال حلقات البرنامج، ليتولى الأخير الإجابة عنها وتوضيحها للمشاهدين.

وأضاف الفنان عمرو عبد الجليل أنه سعيد للغاية بردود الفعل التي حققها البرنامج، وبالتفاعل الذي لمسه من الجمهور مع محتواه، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة بالنسبة إليه، خاصة أنها جمعته بشقيقه في عمل يحمل طابعًا دينيًا مختلفًا.

وأعرب عمرو عبد الجليل عن أمنيته في تقديم جزء ثانٍ من برنامج «توأم رمضان»، في ظل التفاعل الذي حظي به، مشيرًا إلى سعادته بخوض هذه التجربة التي أتاحت له التواصل مع الجمهور من خلال طرح أسئلتهم ومناقشتها مع شقيقه الشيخ أيمن.

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