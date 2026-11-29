قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض اشتراطات ومحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، تمثل خطوة مهمة في طريق تعظيم الاستفادة من المبادرة، ومعالجة واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه القطاع الصناعي، وهي نقص التمويل اللازم للتشغيل وليس للتأسيس فقط،

وأوضح أبو عريضة أن التعديلات الجديدة عالجت عيباً جوهرياً في الصيغة القديمة للمبادرة، التي كانت تمول شراء الماكينة، دون أن تمول تشغيلها، مشيراً إلى أن تخصيص 15 مليار جنيه من إجمالي 30 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، ممثلاً في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، يعني أن المبادرة انتقلت من تمويل الأصول إلى تمويل الإنتاج الفعلي، مضيفاً: «كثير من المصانع كانت تحصل على تمويل لشراء خط إنتاج، ثم تتوقف لعدم توافر سيولة لشراء الخامات وتشغيله، والتعديل الجديد يحل هذه الأزمة، ويعيد تشغيل طاقات إنتاجية معطلة موجودة بالفعل داخل المصانع».

وأشار أبو عريضة إلى أن رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 200 مليون جنيه للعميل الواحد، و250 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، للصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، يعد أمراً ضرورياً للصناعات الثقيلة والمغذية، التي تتطلب استثمارات ضخمة في خطوط الإنتاج، وكانت الحدود القديمة لا تفي باحتياجاتها التشغيلية، كما أن تعديل شرط جاهزية المنشأة، ليكون مرتبطاً بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وبعد مرور عام على بدء التنفيذ، مع تحقيق نسبة بنائية لا تقل عن 60%، سيسرع من دخول المصانع تحت الإنشاء إلى المبادرة، بدلاً من انتظار الانتهاء الكامل من الإنشاءات، بما يختصر زمن بدء الإنتاج.

وأكد أبو عريضة أن وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، مثل زيادة الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية وعدد العمالة وسد الفجوة المحلية، يحول المبادرة من مجرد مبادرة تمويلية إلى مبادرة إنتاجية، ويمنع تحولها إلى أداة لتخفيف أعباء القروض دون أثر حقيقي على الاقتصاد، موضحاً أن المبادرة ستساهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، لأن تمويل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يعني تشغيلاً فورياً لطاقات معطلة، وهناك مصانع كثيرة تعمل بـ 40% أو 50% فقط من طاقتها بسبب نقص السيولة، وليس بسبب نقص الطلب، كما أن توسيع نطاق القطاعات المستفيدة ليشمل مختلف الأنشطة الصناعية يفتح الباب أمام مصانع جديدة وصغيرة ومتوسطة.

وأكد أبو عريضة أن المبادرة سترفع الإنتاج والتشغيل داخل الشركات القائمة، وستعيد تشغيل طاقات معطلة، لكنها لن تخلق موجة مصانع جديدة من الصفر، إلا إذا تم تخصيص حصة واضحة للمشروعات الجديدة والمتوسطة، مضيفا اننا أمام مبادرة إنتاجية حقيقية وليست مبادرة تمويل فقط

فرص عمل حقيقية

وعلينا كبرلمان أن نتابع تنفيذها على أرض الواقع، ونتأكد من وصولها للمصانع المستحقة، وخاصة في المحافظات والمناطق الصناعية، حتى تتحول إلى فرص عمل حقيقية، وإنتاج حقيقي، وصادرات حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.