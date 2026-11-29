كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحركات واتصالات مكثفة للضغط على إسرائيل من أجل تجميد سياسة الاغتيالات في قطاع غزة لمدة أسبوعين، في محاولة لتهيئة الأجواء أمام استكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ودفع مسار التهدئة ونزع سلاح حركة حماس.

ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مسئولين في مجلس السلام قولهم إن استمرار إسرائيل في اغتيال قيادات حركة حماس يعرقل جهود مطالبة الحركة بإحراز تقدم في ملف نزع السلاح، مشيرين إلى أن وقف الاغتيالات مؤقتاً يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ المسار السياسي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شموئيل بن عزرا تعهد بالبدء قريباً في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن بن عزرا أرسل رسالة إلى نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، تعهد خلالها بإحراز تقدم ملموس عقب اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، المقرر عقده اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع الموافقة على دخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، إلى جانب منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء «الحي الإماراتي» في مدينة رفح، داخل منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتولى القوات الدولية تأمينها خلال المرحلة الأولى.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها «هآرتس»، فإن الوزراء الإسرائيليين يميلون إلى الموافقة على الخطوتين، بعد تحذيرات وجهها ملادينوف إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمنت التلويح بتخلي مجلس السلام عن مسؤولياته وإعادة ولايته حال استمرار تعطيل تنفيذ الخطة.

وتتضمن مطالب مجلس السلام إلزام إسرائيل بتنفيذ التعهدات الإنسانية، وزيادة دخول الخيام والمعدات الطبية، ووقف الهجمات العسكرية، والالتزام بتفاهمات بروتوكول شرم الشيخ الخاصة بقوافل المساعدات، فضلاً عن تسهيل تدريب الشرطة الفلسطينية التابعة للجنة التكنوقراطية تمهيداً لعودتها إلى القطاع.

وتأتي هذه التحركات قبل جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة غداً الاثنين، لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الخطة الأمريكية في غزة، وسط ضغوط دولية متزايدة لدفع جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار في القطاع.