يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

ووفقًا لبرنامج أعمال مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري، ستعقد مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس عقب جلسة الإحاطة المفتوحة؛ لبحث التطورات الأخيرة والجهود الدولية المبذولة لمعالجة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتتناول المناقشات الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعقبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، إلى جانب التطورات في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف والتوترات الميدانية.

وتأتي الجلسة في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لدعم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وسط تحذيرات أممية سابقة من المخاطر التي تهدد استمراره، وضرورة معالجة القضايا العالقة لضمان حماية المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وكان مجلس الأمن قد تلقى، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، إحاطة بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ خطة السلام في غزة، حيث جرى التحذير من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ما لم تُتخذ خطوات إضافية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، بعد ظهر الاثنين، جلسة ختامية لاستعراض أعماله خلال نوفمبر، الذي تتولى فيه لاتفيا الرئاسة الدورية، قبل انتقال رئاسة المجلس إلى ليبيريا اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.

ويتزامن ختام الشهر مع انتهاء مدة بعض التدابير المرتبطة بنظام العقوبات المفروضة على حركة الشباب في الصومال، بموجب القرار 2713 وتعديلاته، فيما يحل موعد تقديم تقرير بعثة الأمم المتحدة الإقليمية لوسط إفريقيا «UNOCA»، دون إدراج هذين الملفين كجلستين مستقلتين ضمن برنامج اجتماعات غدا /الاثنين/.