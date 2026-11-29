أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن شعوره "بالصدمة والحزن" إزاء مقتل اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في غارة إسرائيلية استهدفت إحدى عيادات المنظمة في غزة أمس الأول الجمعة.

وفي بيان نشره مكتبه، أعرب جوتيريش عن تضامنه مع منظمة "أطباء بلا حدود" -التي تُعد شريكا قيما للأمم المتحدة- ومع جميع العاملين فيها.

وأكد الأمين العام مجددا ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزام بحماية المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني. كما شدد على وجوب التحقيق في أي انتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتهم بموجب "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، التي ينبغي تنفيذها بالكامل ودون أي تأخير إضافي.