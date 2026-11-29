تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا لتلاميذ مدرسة محطة التحرير الابتدائية، التابعة لإدارة التحرير التعليمية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وهم يودعون معلمتهم أسماء مهنا عبد الحليم سالم أبو مشفة، معلمة اللغة الإنجليزية، بالدموع، ويرافقونها سيرًا على الأقدام حتى محطة القطار، وذلك في آخر يوم عمل لها بالمدرسة.

وأظهر المقطع المتداول حالة من التأثر والحزن الشديد بين التلاميذ الذين التفوا حول معلمتهم، وحرصوا على مرافقتها حتى رصيف محطة القطار تعبيرًا عن حبهم وتعلقهم بها، في لقطة عفوية عكست حجم الارتباط الإنساني والتربوي الذي نشأ بينهم خلال فترة عملها معهم.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار بعودة المعلمة وزملائها إلى إدارتهم التعليمية الأصلية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بعد أن جرى تعيينها ضمن الدفعة الأولى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم عام 2023، عقب اجتيازها اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

​والتقط أحد ركاب محطة القطار مقطع الفيديو بعدما لفت انتباهه مشهد التلاميذ وهم يبكون ويودعون معلمتهم بحرارة قبل استقلالها القطار، لينتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بإشادات واسعة من المتابعين، فيما فضلت المعلمة أسماء مهنا عدم التعليق على الفيديو المتداول.