على مدار 79 عاما ظل اسم علي أبو جريشة حاضرا في ذاكرة الكرة المصرية بعدما صنع تاريخا استثنائيا بقميص النادي الإسماعيلي وقدم نموذجا للاعب الذي امتلك الموهبة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق ليصبح واحدا من أبرز نجوم جيل الكرة الذهبية ويحجز لنفسه مكانا خاصا بين أساطير المستطيل الأخضر.

من شوارع الإسماعيلية إلى الفريق الأول للدراويش

ولد علي أبو جريشة في 29 نوفمبر عام 1947 بمدينة الإسماعيلية وبدأ رحلته مع كرة القدم داخل قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي وهو في الثانية عشرة من عمره قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول عام 1964 ويبدأ رحلة طويلة من التألق استمرت حتى اعتزاله عام 1979.

ولم يحتج أبو جريشة إلى وقت طويل حتى يثبت قدراته، إذ أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الدراويش، بفضل مهاراته الفردية ولمساته المميزة وحسه التهديفي، ليحصل على ألقاب عديدة، أبرزها "فاكهة الكرة المصرية" و"الهر الساحر" بعدما اعتاد أن يقدم كرة قدم ممتعة تمزج بين المهارة والفاعلية.

هداف الدوري وبطل أول إنجاز أفريقي للإسماعيلي

ارتبط اسم أبو جريشة بأهم المحطات في تاريخ الإسماعيلي بعدما ساهم في قيادة الفريق للتتويج بأول لقب للدوري المصري في تاريخه خلال موسم 1966-1967 وتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا ليؤكد مبكرا أنه أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية.

وجاءت المحطة الأهم عام 1970، عندما شارك في الإنجاز الأفريقي التاريخي الذي حققه الإسماعيلي بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ليصبح أول نادٍ مصري يحقق اللقب القاري وكان أبو جريشة أحد أبرز نجوم هذه الرحلة بعدما سجل 8 أهداف خلال مشوار البطولة من بينها هدف في المباراة النهائية أمام مازيمبي الكونغولي.

بصمة دولية وجوائز قارية

ولم تقتصر إبداعات أبو جريشة على المستوى المحلي بل امتدت إلى منتخب مصر الذي ارتدى قميصه خلال الفترة من 1967 حتى 1975، وشارك معه في نسختي كأس الأمم الأفريقية عامي 1970 بالسودان و1974 بالقاهرة وترك بصمته التهديفية في البطولة القارية.

كما حصد تقديرا كبيرا على المستوى الأفريقي بعدما اختير أفضل لاعب في القارة عام 1970 وفقًا لاستفتاء مجلة "جان أفريك" وحل في المركز الثاني باستفتاء مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعبي أفريقيا في العام نفسه إلى جانب اختياره أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة.

الاعتزال لم ينهِ علاقته بالمستطيل الأخضر

وفي عام 1979، قرر أبو جريشة وضع نهاية لمسيرته كلاعب لكن علاقته بكرة القدم لم تتوقف إذ اتجه إلى مجال التدريب والعمل الإداري، وتولى مسؤوليات داخل النادي الإسماعيلي، من بينها رئاسة قطاع الناشئين وقيادة الفريق الأول في فترات مختلفة.

كما واصل تقديم خبراته للأجيال الجديدة وحقق نجاحات في مشواره التدريبي بعدما ارتبط اسمه بتتويج الإسماعيلي بلقبي الدوري المصري موسم 1990-1991 وكأس مصر موسم 1996-1997.