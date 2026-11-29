أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن أبطال مصر في الألعاب الفرد يمثلون كنزًا وطنيًا وقوة ناعمة وسفراء حقيقيين للدولة المصرية، فهم لا يحققون مجرد انتصارات رياضية، بل يقدمون صورة مشرفة عن مصر وقدرات أبنائها أمام العالم، ويرفعون علمها في المحافل الدولية.

وأضاف متولي، في تصريحات له، أن هذه النماذج تستحق منظومة إعلامية ومؤسسية تمنحها حقها في التكريم والاهتمام، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالأبطال لا ينبغي أن يكون مرتبطًا فقط بالألعاب الأكثر جماهيرية، وإنما يجب أن يمتد إلى كل رياضي يحقق إنجازًا استثنائيًا باسم مصر.

وشدد على ضرورة تطوير آليات التناول الإعلامي والمؤسسي لإنجازات أبطالنا في الألعاب الفردية، حيث إن إنجازاتهم لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام والاحتفاء اللذين يتناسبان مع حجم ما يحققونه من إنجازات.

وتابع: "لدينا نماذج رياضية مشرفة تستحق أن تكون في صدارة المشهد الإعلامي، وأن تحظى بما يليق بها من تسليط الضوء والتقدير، وفي مقدمتهم على سبيل المثال البطلة المصرية هنا جودة، التي حققت إنجازًا استثنائيًا في تنس الطاولة".

وثمن متولي، استقبال وزارة الشباب والرياضة للبطلة هنا جودة، باعتباره تقديرًا مستحقًا لما حققته ورسالة تقدير وتكريم واهتمام من الدولة لأبنائها وأبطالها، قائلًا: "وإن كنت أتمنى تواجد معالي وزير الرياضة على رأس مستقبليها، تقديرًا لإنجازها المتفرد وما حققته من مكانة على المستويين العربي والأفريقي".

الاهتمام بأبطال الألعاب الفردية

واختتم متولي تصريحاته بالتأكيد على أن الاهتمام بأبطال الألعاب الفردية يجب ألا يكون موسميًا أو مرتبطًا فقط بلحظات التتويج، وإنما ينبغي أن يتحول إلى ثقافة إعلامية ومجتمعية مستمرة، تسلط الضوء على رحلات كفاحهم وتحدياتهم وما يبذلونه من تضحيات للوصول إلى منصات التتويج، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وترسيخ صورة مصر باعتبارها دولة قادرة على صناعة الأبطال والمنافسة في مختلف الألعاب الرياضية.

