كشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ، وابن شقيق الزعيم الراحل عن تطور جديد بشأن إتاحة مقتنيات ووثائق الرئيس الراحل أنور السادات أمام الجمهور، معلنًا وجود توجه لإنشاء متحف كبير داخل فيلا الزعيم الراحل بمنطقة الجيزة، يليق بتاريخه ومكانته.

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وأوضح “ السادات ” خلال حواره لـ" صدى البلد" أن الأسرة تمتلك بالفعل متحفًا عائليًا خاصًا بالرئيس الراحل، يضم عددًا كبيرًا من مقتنياته الشخصية، إلى جانب أرشيف متكامل يحتوي على وثائق وكلمات وخطابات مسجلة له، إلا أن المتحف غير مفتوح للجمهور بصورة دائمة.

وأضاف عضو الشيوخ أن المهندس جمال السادات تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء متحف كبير داخل فيلا السادات بالجيزة، مشيرًا إلى أنه جرى التوافق على تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تحويل الفيلا إلى متحف عالمي ومزار تاريخي، بما يتناسب مع قيمة الرئيس الراحل وتاريخ مصر، وذلك بمباركة الرئيس السيسي.

وأكد أن المشروع يستهدف إتاحة جانب أكبر من تاريخ الرئيس الراحل ومقتنياته أمام الأجيال الجديدة والزائرين، والحفاظ على إرثه الوطني والتاريخي، ليكون المتحف المرتقب شاهدًا على محطات مهمة من مسيرته.