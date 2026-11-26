أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل مسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى دور خالد الإسلامبولي والمجموعة التي نفذت عملية الاغتيال.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن خالد الإسلامبولي، منفذ عملية اغتيال السادات، كان ينتمي فكريًا إلى تيار الإخوان، معتبرًا أنه كان متشبعًا بأفكار الجماعة، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، تأثير الفكر المتطرف في تشكيل توجهات منفذي العملية.

بعد خروجه من السجن

وأضاف أن مصطفى مشهور كان يمثل، أحد العناصر الرئيسية في التخطيط لاغتيال الرئيس السادات، خاصة بعد خروجه من السجن ولقائه بعدد من قيادات التنظيم.