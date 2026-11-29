أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن أسرة الرئيس الراحل أنور السادات استقبلت خبر منحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي بسعادة غامرة وفخر واعتزاز كبيرين، معتبرًا أن هذا التكريم يحمل تقديرًا لمكانة الزعيم الراحل وتاريخه، رغم مرور نحو 45 عامًا على رحيله.





وأوضح “ السادات ” خلال تصريحه لـ “ صدى البلد” أن الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، التي مُنحت للرئيس الراحل، تُعد أعلى وسام مدني يمنحه الكونجرس، مشيرًا إلى أن هذا التكريم لا يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة السادات وحدها، بل لكل مصري يعتز برسالة السلام التي آمن بها الرئيس الراحل.

وأضاف عضو الشيوخ أن السادات ضحّى بحياته من أجل إرساء دعائم السلام، لتظل مصر دائمًا واحة للأمن والسلام والاستقرار.