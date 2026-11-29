استعادت الفنانة إلهام شاهين واحدة من أبرز ذكرياتها الفنية والوطنية، خلال مشاركتها بفيلم من إنتاجها في مهرجان كازان الدولي للأفلام الإسلامية، الذي أقيم في جمهورية تتارستان بروسيا، كاشفة عن تفاصيل استقبال استثنائي حظيت به من رئيس الدولة ورئيس المهرجان، تقديرا لمواقفها خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وشاركت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي وثقت رحلتها إلى المهرجان، موضحة أن مشاركتها كانت على الأرجح عام 2017، بعدما عُرض فيلمها لأول مرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2016.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل استقبالها في روسيا

وقالت إلهام شاهين إنها فوجئت باستقبال رئيسة المهرجان لها بنفسها في المطار، حاملة باقة من الورود، وأخبرتها بأن رئيس جمهورية تتارستان سيحضر خصيصا لاستقبالها في اليوم التالي خلال حفل الافتتاح.

وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي باهتمام كبير من الصحفيين والمصورين، رغم وجودها في بلد غير عربي، وهو ما جعلها تشعر بالفخر والاعتزاز ببلدها وبما حققته من تقدير خارج مصر.

وأوضحت أن المفاجأة الأكبر كانت في انتظارها قبل حفل الافتتاح، إذ اصطحبوها إلى قاعة كبيرة تضم مائدة واحدة تتسع لعشرة أشخاص، وجلس حولها تسعة من الشخصيات البارزة في انتظارها، على مائدة عشاء أقيمت على شرفها.

وكشفت أن رئيس جمهورية تتارستان جلس على يمينها، بينما جلس مفتي روسيا وزوجته على يسارها، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم التي ترأسها أحد أبرز المخرجين في روسيا.

سبب تكريم إلهام شاهين في مهرجان كازان

وأكدت الفنانة أنها تساءلت عن سبب هذا الاستقبال الاستثنائي، لتفاجأ بأن الرئيس أخبرها بأن العشاء أقيم تكريما لها وتقديرا لمواقفها ووقوفها ضد ما وصفته بالظلاميين خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وأشارت إلى أن الرئيس أعرب عن حبه لمصر واهتمامه بها، موضحة أن مفتي روسيا، الذي يتحدث اللغة العربية، كان قد نقل إليه معلومات عن مواقفها، والقضايا التي خاضتها دفاعا عن الفن والفنانين والمفكرين والكتاب.

ولفتت إلى أن الصحف الروسية تناولت قصتها باعتبارها فنانة مصرية تصدت للفكر المتطرف، وحصلت على أحكام قضائية ضد شيخ أساء إلى الفن والفنانين والمفكرين والكتاب، بالإضافة إلى حكم بغلق قناة دينية، بسبب ما شهدته شاشتها من سب وقذف وتزوير، بحسب روايتها.

إلهام شاهين: شعرت بالفخر ببلدي وجيشها وشرطتها وقضائها

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بهذا التقدير، مؤكدة شعورها بالفخر بمصر ومؤسساتها، قائلة إنها كانت لحظات استثنائية بالنسبة لها، خاصة خلال حديثها مع رئيس الدولة ومفتي روسيا.

وأضافت أن دخول الرئيس إلى قاعة المسرح بصحبتها كان مفاجأة كبيرة للجمهور، الذي استقبل حضوره بالتصفيق لعدة دقائق، مشيرة إلى أن مقعدها كان محددا بالاسم بين الرئيس والمفتي.

وتابعت أن مراسم الافتتاح بدأت بكلمة مفتي روسيا، قبل أن يطلب من الرئيس إلقاء كلمة، أعلن خلالها استقبال الفنانة المصرية إلهام شاهين باعتبارها ضيفة شرف المهرجان، ثم طُلب منها الصعود إلى المسرح لإلقاء كلمة.

واعترفت بأنها ارتبكت للمرة الأولى ونسيت كلماتها من شدة السعادة والمفاجأة بما يحدث، مؤكدة أن عرض فيلمها في اليوم التالي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، كما حظيت الندوة الخاصة بالفيلم بتفاعل مميز.

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالكشف عن مفاجأة أخرى، بعدما طلب منها منظمو المهرجان العودة لحضور حفل الختام، عقب فوز فيلمها بثلاث جوائز، مؤكدة أن هذه الرحلة القصيرة تظل واحدة من أجمل ذكرياتها التي تفخر بها، كممثلة ومنتجة ومواطنة صاحبة موقف.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على اعتزازها بمصر وأبنائها الوطنيين، مشيدة بثورة 30 يونيو، التي اعتبرت أنها أنقذت البلاد وحافظت على هويتها، واختتمت بعبارة: «تحيا مصر العظيمة».