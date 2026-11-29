قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال اختبار توفاس TOFAS عبر منصة كيريو QUREO داخل المدارس وفقا للجدول التالي :

14 ديسمبر 2026 : بمحافظات الدقهلية - البحيرة - المنوفية - سوهاج - المنيا - قنا- الفيوم - أسوان - بورسعيد

15 ديسمبر 2026 : بمحافظات الجيزة ، الشرقية ، الإسكندرية ، أسيوط ،بني سويف ، دمياط ، الأقصر ، مطروح ، الوادي الجديد

16 ديسمبر 2026 : بمحافظات القاهرة ، القليوبية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الإسماعيلية ، البحر الأحمر ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطوير مهارات طلاب الصف الأول الثانوي وصقلهم بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة ، وتأهيلهم لفرص التدريب في الشركات الدولية أو السفر في برامج تبادل وتشجيعهم على مواصلة تنمية مهاراتهم الرقمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون الاختبار متاح للطالب داخل المدرسة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا ، ويتم توزيع الطلاب على فترات متعددة على مدار اليوم ، ويتم التأكد من توافر الانترنت لكل طالب عبر شريحة الاتصال الخاصة بهم والمركبة في جهاز التابلت أو أجهزة المدرسة

وكانت قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورشة عمل ، تناولت مادة البرمجة في التعليم الفني وآليات التعامل معها وتوظيفها في العملية التعليمية.

واستهدفت ورشة العمل التعريف بمفاهيم البرمجة وأهميتها في تطوير مهارات طلاب التعليم الفني، وإلقاء الضوء على سبل دمجها في التخصصات الفنية المختلفة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الرقمية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وتضمنت الورشة استعراضًا للمفاهيم الأساسية للبرمجة، والتطبيقات العملية المرتبطة بها، وآليات استخدام المنصات والأدوات الرقمية، إلى جانب توضيح كيفية التعامل مع المحتوى البرمجي، وتذليل التحديات التي قد تواجه المعلمين والطلاب أثناء تطبيقه، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي.

كما شهدت الورشة مناقشات وتبادلًا للخبرات حول أفضل الممارسات في تدريس البرمجة بالتعليم الفني، ودور المعلم في توجيه الطلاب نحو التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا في تنفيذ المشروعات والتطبيقات المرتبطة بالتخصصات المهنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة مع شركة سبريكس اليابانية لنقل الخبرات والتجارب الدولية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وبناء قدرات المعلمين والموجهين، بما يدعم تطوير التعليم الفني ويربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وتواصل الوزارة تنفيذ برامجها التدريبية والتطويرية بالتعاون مع شركائها، بهدف إتاحة فرص تعليمية وتكنولوجية متقدمة، وإعداد جيل من الطلاب القادرين على التعامل مع متغيرات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وجاءت ورشة العمل بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ومنسق البرمجة بالتعليم العام والفني والدكتورة أماني قرني رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني وعبير حامد مستشار البرمجة والتثقيف المالي والدكتورة هانم أحمد الملحق الثقافي لمصر باليابان سابقا وأستاذ علوم اللغة والثقافة جامعة القاهرة.