تراجع سعر الدولار اليوم الاحد مع بداية التعاملات 29-11-2026، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.71 جنيه للشراء و54.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

و تراجع سعر الدولار اليوم الاحد في بنك كريدي أجريكول إلى 54.58 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 54.51 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

وسجل كل من بنك إتش إس بي سي والمصرف المتحد 54.53 جنيه للشراء و54.63 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك قطر الوطني إلى 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

أما في بنوك :"البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي" سجل سعر صرف الدولار 54.51 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في :" البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني " 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.