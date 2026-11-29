تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بشأن تراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية القديمة، وضرورة إطلاق خطة عاجلة لإعادة تأهيلها وتحديثها، باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لإنعاش الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.



وقال " أباظة " : إن استمرار معاناة المصانع داخل المناطق الصناعية القديمة من تهالك الطرق الداخلية، وضعف شبكات المياه والصرف والكهرباء، وغياب الخدمات اللوجستية والرقمية، يمثل إهدارًا لجزء كبير من الاستثمارات الصناعية القائمة، ويضاعف تكاليف الإنتاج، ويضعف قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.



وأكد أن الدولة لا يمكنها الحديث عن طفرة صناعية حقيقية بينما لا تزال مناطق صناعية قائمة منذ سنوات تعاني مشكلات أساسية تعطل المصانع وتحد من قدرتها على التوسع، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المناطق يجب أن يتقدم على التوسع غير المدروس في إنشاء مناطق جديدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية والعمالة والخبرات المتراكمة.



وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : لماذا لا توجد خريطة رقمية معلنة تصنف المناطق الصناعية القديمة وفق حجم تدهور المرافق والخسائر الإنتاجية الناتجة عنها، وتحدد جدولًا زمنيًا ملزمًا لإنقاذ كل منطقة؟

وأين نظام المحاسبة عن توقف المصانع أو تعطل خطوط الإنتاج بسبب انقطاع المرافق وتهالك الطرق، ومن يتحمل تكلفة هذه الخسائر التي يدفعها المستثمر والاقتصاد الوطني؟

ولماذا لا يتم تحويل المخلفات الصناعية والمياه المعالجة والطاقة الفائضة إلى موارد اقتصادية مشتركة بين المصانع، بدلًا من تحمل كل منشأة تكاليف مستقلة للتخلص منها أو توفير بدائلها؟

وهل تمتلك الحكومة آلية لربط الإنفاق على تطوير المناطق الصناعية بمؤشرات قابلة للقياس، مثل زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وليس بمجرد تنفيذ أعمال إنشائية؟

إطلاق برنامج قومي

وشدد " أباظة " على ضرورة إطلاق برنامج قومي لتحديث المناطق الصناعية القديمة، يتضمن إنشاء مراكز موحدة للخدمات والصيانة، وتطبيق أنظمة المراقبة الرقمية للمرافق، وتفعيل الصيانة الوقائية، وتأسيس صندوق تمويل مشترك لتطوير البنية التحتية بمشاركة الدولة والمطورين والمستثمرين

مؤكداً أن إنقاذ المناطق الصناعية القديمة ليس مجرد تحسين للخدمات، وإنما معركة اقتصادية لخفض تكلفة المنتج المصري، واستعادة الطاقات المعطلة، وجذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق تصديرية أوسع أمام الصناعة الوطنية .