أعلن المدير العام لمجلس ترويج صادرات الأدوية في الهند راجا بانو، أن بلاده تستهدف زيادة صادراتها من المنتجات الدوائية إلى ما يتراوح بين 32 و33 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2026-2027، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و6%.

وأضاف بانو- بحسب ما نقلته شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، اليوم /الأحد/- أن صادرات الهند من المنتجات الدوائية تجاوزت بالفعل حاجز 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على توسيع حضورها في الأسواق العالمية، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وسجل قطاع الصناعات الدوائية الهندي حجم أعمال سنويا بلغ نحو 54.81 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2025-2026، محققا متوسط معدل نمو سنوي قدره 9.2% على مدار السنوات الخمس الماضية.

وفي السياق ذاته، شهد قطاع تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية في الهند نموا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 48.2%، من 3.01 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2019-2020 إلى 4.48 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.