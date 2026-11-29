كشف المطرب رامي صبري عن ارتباطه الخاص بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدًا أنه عاش بها خلال طفولته، ولا يزال يحمل لها محبة كبيرة، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه مؤخرًا على مسرح الاتحاد أرينا.

وقال رامي صبري خلال الحفل: «أنا بحب البلد دي أوي، واتربيت وأنا صغير أوي في أبو ظبي، وحافظ النشيد الوطني، ما تيجوا نقوله مع بعض»، قبل أن يبدأ في غناء النشيد الوطني الإماراتي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردده معه في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور، من بينها «غالي»، و«حبيبي الأولاني»، و«يمكن خير»، و«كلمة»، و«الحب عيبنا»، إلى جانب عدد من أغاني ألبومه الأخير «القمر».

وفي سياق آخر، يستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 24 ديسمبر المقبل، على مسرح صحاري أرينا، ومن المنتظر أن يقدم خلاله باقة من أبرز أغانيه.